پخش زنده
امروز: -
در دیدار مدیر روابط کار استان با فرماندار سلماس مسائل و مشکلات کار و کارگری و راهکارهای حمایت از واحدهای تولیدی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دامنافشان مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجانغربی با علی علائی فرماندار سلماس دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، دو طرف بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی برای رفع مشکلات کارگری و حمایت از واحدهای تولیدی تأکید شد
همچنین در این گفتوگو مسائل حوزه روابط کار و چالشهای واحدهای تولیدی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین بر پیگیری مستمر مصوبات و تسریع در روند رسیدگی به مشکلات کارگری تأکید شد تا اقدامات لازم با دقت بیشتری دنبال شود.
علی علایی فرماندار سلماس بر رفع موانع تولید و تحقق اشتغال زایی در این شهرستان تاکید کرد.