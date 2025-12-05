در دیدار مدیر روابط کار استان با فرماندار سلماس مسائل و مشکلات کار و کارگری و راهکارهای حمایت از واحدهای تولیدی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دامن‌افشان مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌غربی با علی علائی فرماندار سلماس دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، دو طرف بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات کارگری و حمایت از واحد‌های تولیدی تأکید شد

همچنین در این گفت‌و‌گو مسائل حوزه روابط کار و چالش‌های واحد‌های تولیدی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین بر پیگیری مستمر مصوبات و تسریع در روند رسیدگی به مشکلات کارگری تأکید شد تا اقدامات لازم با دقت بیشتری دنبال شود.

علی علایی فرماندار سلماس بر رفع موانع تولید و تحقق اشتغال زایی در این شهرستان تاکید کرد.