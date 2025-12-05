پخش زنده
به مناسبت هفته پژوهش از پنج محصول دانشبنیان در حوزه تولید و صنعت در مرکز رشد گرمسار رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، مدیر مرکز رشد گرمسار، گفت: توجه به توسعه محصولات دانشبنیان و فناورانه در واحدهای تولیدی و صنعتی، از مهمترین برنامههای پارک علم و فناوری و مرکز رشد رازی گرمسار است.
محمد شارق با بیان اینکه در هفته پژوهش، پنج محصول فناورانه در بخشهای نفت و گاز، پتروشیمی، نانو و کاتالیز، با تلاش واحدهای تولیدی و صنعتی رونمایی شد تا با ورود به چرخه ساخت و تولید، موجب رونق اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به واردات در این حوزههای حساس شود گفت: در این مرکز، ۵۰ واحد تولیدی و صنعتی محصولات دانشبنیان خود را در مسیر تحقیق، توسعه و تجاریسازی قرار دادهاند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان هم با بیان حمایت از شرکتهای دانشبنیان گفت: تحریمهای ظالمانه دشمنان، به خودکفایی در بسیاری از محصولات و تقویت تولید داخلی منجر شده است.
مهدی براری افزود: یکی از برنامههای مهم در حوزه تجاریسازی و فروش محصولات دانشبنیان، همکاری مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری برای معرفی این واحدها به صنایع بزرگ کشور است.