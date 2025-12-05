به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، طرح فراوری سیلیس و تولید شیشه در شهرستان باروق با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی آغاز می‌شود. سیلیس یا دی‌اکسید سیلیکون یکی از مهم‌ترین مواد معدنی موجود در طبیعت است که در صنایع مختلف کاربرد گسترده دارد.

شیشه‌های پنجره، بطری‌ها و ظروف آشپزخانه، بخش عمده‌ای از سیلیس مصرفی را به خود اختصاص می‌دهند و بدون این ماده تولید آنها ممکن نیست. در فناوری و الکترونیک نیز سیلیس کاربرد فراوان دارد و در ساخت فیبر نوری، تراشه‌های کامپیوتری و صفحات نمایش لمسی استفاده می‌شود. در صنعت ساختمان، مصالحی مانند سیمان، بتن و سرامیک حاوی سیلیس هستند و به مقاومت و دوام آنها کمک می‌کنند.

سیلیس در صنایع نسوز و حرارتی نیز اهمیت دارد و در تولید ظروف مقاوم به حرارت، اجاق‌های شیشه‌ای و برخی لامپ‌ها به کار می‌رود. فیلتر‌های آب و هوا برای تصفیه و جداسازی ذرات نیز از سیلیس ساخته می‌شوند. حتی در لوازم بهداشتی و آرایشی، مانند خمیردندان‌ها، کرم‌ها و پودرها، از سیلیس برای صیقل دادن و تثبیت مواد استفاده می‌شود. علاوه بر این، ماسه‌های سیلیسی در زمین‌های بازی، زمین‌های گلف و پیست‌های شنی کاربرد دارند و بخش تفریحی و ورزشی زندگی روزمره ما را شکل می‌دهند.

به این ترتیب، سیلیس ماده‌ای است که در بسیاری از جنبه‌های زندگی انسان، از خانه و فناوری گرفته تا ورزش و تفریح، نقش حیاتی ایفا می‌کند و بدون آن، تولید بسیاری از محصولات ضروری روزمره امکان‌پذیر نخواهد بود.

کیفیت شیشه تولیدی به خلوص و دانه‌بندی سیلیس بستگی دارد و به همین دلیل احداث واحد‌های فرآوری این ماده معدنی از اهمیت بالایی برخوردار است.

سخاوت خیرخواه، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی، اعلام کرد که با سرمایه‌گذاری ۳۶۱۶ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی، طرح زنجیره فراوری سیلیس و تولید بطری‌های شیشه‌ای در شهرستان باروق اجرا خواهد شد و عملیات اجرایی آن ۱۵ آذرماه با حضور استاندار آغاز می‌شود.

وی افزود: این طرح در سه فاز طراحی شده است. در فاز اول، مواد معدنی سیلیس فراوری شده و سالانه ۲۰۰ هزار تن سیلیس دانه‌بندی می‌شود. فاز دوم شامل کانه‌آرایی سیلیس از معادن منطقه با ظرفیت ۲۵۰ هزار تن در سال است و در فاز سوم، بطری‌های شیشه‌ای تولید می‌شوند که ظرفیت سالانه آن ۶۰ هزار تن شیشه بطری برای عرضه به بازار است.

خیرخواه همچنین به اشتغال‌زایی این طرح اشاره کرد و گفت: با اجرای آن برای ۵۷۸ نفر فرصت شغلی مستقیم ایجاد خواهد شد.