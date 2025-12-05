به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،امیر عیسی بیات فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۱ حمزه آذربایجان هدف از برگزاری آزمون استخدامی ارتش را تامین نیرو‌های متخصص و انقلابی برای پاسداری از استقلال کشور و صیانت از تمامیت ارضی عنوان کرد.

وی افزود: ارتش هر ساله اقدام به جذب جوانان مومن، انقلابی و توانمند در نیرو‌های زمینی، هوایی، پدافند، دریایی و سایر سازمان‌های تابعه می‌کند و جذب نهایی بر اساس نیاز سازمانی انجام خواهد شد. نتایج این مرحله ۲۵ آذرماه اعلام می‌شود.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۱ حمزه ادامه داد: پذیرفته‌شدگان پس از اعلام نتایج تا ۱۵ بهمن‌ماه فرصت دارند مراحل تکمیلی گزینش و استخدام را در تهران طی کنند. در این مرحله مصاحبه‌ها، معاینات پزشکی و سایر ارزیابی‌های تخصصی انجام خواهد شد.

امیر بیات خاطرنشان کرد:داوطلبانی که مراحل گزینش را با موفقیت پشت سر بگذارند در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ به‌ عنوان دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) و دیگر دانشگاه‌های ارتش جذب شده و وارد دوره‌های رسمی آموزش افسری خواهند شد.