برگزاری آزمون استخدامی ارتش در تبریز
آزمون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران همزمان با سراسر کشور در تبریز با حضور هزار نفر از داوطلبان رشتههای مختلف برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،امیر عیسی بیات فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۱ حمزه آذربایجان هدف از برگزاری آزمون استخدامی ارتش را تامین نیروهای متخصص و انقلابی برای پاسداری از استقلال کشور و صیانت از تمامیت ارضی عنوان کرد.
وی افزود: ارتش هر ساله اقدام به جذب جوانان مومن، انقلابی و توانمند در نیروهای زمینی، هوایی، پدافند، دریایی و سایر سازمانهای تابعه میکند و جذب نهایی بر اساس نیاز سازمانی انجام خواهد شد. نتایج این مرحله ۲۵ آذرماه اعلام میشود.
فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۱ حمزه ادامه داد: پذیرفتهشدگان پس از اعلام نتایج تا ۱۵ بهمنماه فرصت دارند مراحل تکمیلی گزینش و استخدام را در تهران طی کنند. در این مرحله مصاحبهها، معاینات پزشکی و سایر ارزیابیهای تخصصی انجام خواهد شد.
امیر بیات خاطرنشان کرد:داوطلبانی که مراحل گزینش را با موفقیت پشت سر بگذارند در سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ به عنوان دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) و دیگر دانشگاههای ارتش جذب شده و وارد دورههای رسمی آموزش افسری خواهند شد.