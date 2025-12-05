امام جمعه موقت سلماس بر تقوی، الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا (س) و دعا برای رفع مشکلات جوانان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت‌الاسلام نجفی، امام جمعه موقت سلماس، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر رعایت تقوای اسلامی، اهمیت توحید و استمداد از خداوند متعال برای رستگاری انسان را برجسته کرد.

وی همچنین به الگو و روش زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره و بر الگوگیری از سیره آن حضرت تأکید کرد. امام جمعه موقت سلماس خواستار دعا برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی، حل مشکلات مسکن جوانان، خوشبختی آنان و ایجاد امنیت در جامعه شد.

حجت‌الاسلام نجفی به ۱۶ آذر، روز دانشجو نیز اشاره و جایگاه دانشجویان در پیشرفت علمی و اجتماعی کشور را مورد توجه قرار داد.

وی در پایان با نقل فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره اسراف تأکید کرد: اسراف یکی از عوامل تضعیف کشور است و باید از آن پرهیز شود.