تأکید امام‌جمعه سردشت بر توجه ویژه به حقوق و مطالبات معلولان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امام جمعه سردشت در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سردشت، با گرامیداشت ۱۲ آذر، روز جهانی معلولین، بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از جامعه معلولان تأکید کرد و گفت: معلولیت محدودیت نیست؛ وظیفه ماست که شرایط حضور فعال این عزیزان در جامعه را فراهم کنیم.

ماموستا محمد واوی همچنین با یادآوری شهدای ۱۴ آذر، رشادت‌ها و ایثار آنان را چراغ راه نسل امروز دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، روز ۱۶ آذر، روز دانشجو را به دانشگاهیان، دانشجویان و جوانان شهر تبریک گفت و نقش آنان را در آینده‌سازی جامعه بسیار مهم توصیف کرد.

امام جمعه سردشت ضمن تقدیر از برگزارکنندگان جشنواره بیت و حیران و با اشاره به شعار این جشنواره یعنی همدلی و هم‌زبانی، این رویداد را فرصتی ارزشمند برای حفظ فرهنگ و هویت اصیل منطقه عنوان کرد.

ماموستا واوی در ادامه به نبود زیرساخت‌های اقامتی در شهرستان اشاره کرد و با گلایه از نبود هتل مناسب در سردشت، از مجوز ندادن به هتل ساخته‌شده توسط حاج خضر محمدی انتقاد کرد و خواستار رسیدگی مسئولان مرتبط شد.

وی همچنین از حضور نماینده محترم سردشت، میرآباد و پیرانشهر در نشست لاهه و تلاش‌های وی برای دفاع از آزادی قومیت‌ها در ایران تقدیر کرد و آن را گامی مهم در جهت بیان مطالبات و حقوق اقوام دانست.