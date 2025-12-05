پخش زنده
امام جمعه سردشت بر ضرورت حمایت همهجانبه از جامعه معلولان و تسهیل حضور فعال این قشر در جامعه تأکید کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امام جمعه سردشت در خطبههای این هفته نماز جمعه سردشت، با گرامیداشت ۱۲ آذر، روز جهانی معلولین، بر ضرورت حمایت همهجانبه از جامعه معلولان تأکید کرد و گفت: معلولیت محدودیت نیست؛ وظیفه ماست که شرایط حضور فعال این عزیزان در جامعه را فراهم کنیم.
ماموستا محمد واوی همچنین با یادآوری شهدای ۱۴ آذر، رشادتها و ایثار آنان را چراغ راه نسل امروز دانست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، روز ۱۶ آذر، روز دانشجو را به دانشگاهیان، دانشجویان و جوانان شهر تبریک گفت و نقش آنان را در آیندهسازی جامعه بسیار مهم توصیف کرد.
امام جمعه سردشت ضمن تقدیر از برگزارکنندگان جشنواره بیت و حیران و با اشاره به شعار این جشنواره یعنی همدلی و همزبانی، این رویداد را فرصتی ارزشمند برای حفظ فرهنگ و هویت اصیل منطقه عنوان کرد.
ماموستا واوی در ادامه به نبود زیرساختهای اقامتی در شهرستان اشاره کرد و با گلایه از نبود هتل مناسب در سردشت، از مجوز ندادن به هتل ساختهشده توسط حاج خضر محمدی انتقاد کرد و خواستار رسیدگی مسئولان مرتبط شد.
وی همچنین از حضور نماینده محترم سردشت، میرآباد و پیرانشهر در نشست لاهه و تلاشهای وی برای دفاع از آزادی قومیتها در ایران تقدیر کرد و آن را گامی مهم در جهت بیان مطالبات و حقوق اقوام دانست.