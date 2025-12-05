به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آزمون استخدامی دادگاه‌های صلح استان فارس همزمان با سراسر کشور امروز در شیراز برگزار شد و بیش از چهار هزار داوطلب با یکدیگر رقابت کردند.

معاون قضایی، منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری فارس گفت: ۴ هزار و ۲۱۰ داوطلب در استان فارس در این آزمون شرکت کردند که سهم بانوان ۲ هزار و ۲۶۰ نفر و تعداد داوطلبان مرد هزار و ۵۵۰ نفر بود.

صمد چوبینه افزود: از این تعداد، ۳۳۹ نفر پس از احراز صلاحیت در آزمون کتبی، مرحله مصاحبه و فرایند گزینش، برای تکمیل کادر اداری دادگاه‌های صلح سراسر فارس استخدام خواهند شد.

معاون قضایی، منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان فارس زمان اعلام نتایج اولیه آزمون را بهمن‌ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد.

این آزمون بخشی از برنامه قوه قضاییه برای جذب شش هزار نیروی اداری در کشور با هدف، پشتیبانی از «دادگاه‌های صلح» است .