به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، وی با گرامیداشت ولادت حضرت زهراس و روز زن و با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری گفت زنان در پیروزی انقلاب در حفظ انقلاب و در دفاع مقدس بیش از سهم و جمعیت خود نقش افرینی کرده اند و امروز هم دختران و زنان در جامعه علمی کشور درخشش فوق العاده ای از خود نشان داده ا ند و ثابت کرده اند با حفظ عفاف و حجاب میتوان به خوبی و پاکی در صحنه های مختلف علمی و وپیشرفت کشور حضور پیدا کرد و نقش افرین بود

حجه الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی همچنین تاکید کرد زنان مسلمان ایرانی توانستند نگاه تاریخ را به زن به همان نگاه فاطمی صدر اسلام برگرداند

امام جمعه کرمان با اشاره به اهمیت بررسی دقیق رویدادها و حوادث تاریخ گفت این حوادث و رویدادهای تاریخی و به ویژه قصص قران همه کلاس درس و عبرت هستند تا انسانها عبرت بگیرند و بتوانند از امتحانات خویش موفق بیرون ایند

حجه الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی گفت در جنگ دوازده روزه ملت عزیز ایران با عبرت اموزی از حوادث مشابه در جغرافیاهای مختلف در کنار هم قرار گرفتند و دشمن را ناامید کردند.

امام جمعه کرمان با اشاره به سالروز معرفی صدام در تاریخ بعنوان اغاز گر جنگ. گفت این یک پیروزی بزرگی برای ما بود هم یک وجب از خاک خود را از دست ندادیم وهم برای جهان ثابت شد ملت ما متجاوز و اغازگر جنگ نیستند بلکه دریک دفاع مقدس و بزرگ‌از کشورشان دفاع کرده اند.

وی با گرامیداشت روز دانشجو گفت حرکت دانشجویان وقتی در ایران کودتا شد جز اولین حرکتهایی بود که در مقابل استکبار و استعمار به وجود امد انها ایستادند و شهید دادند و این افتخار بزرگ را پس از انقلاب اسلامی با تسخیر لانه جاسوسی تکمیل کردند

وی از شورای تامین استان برای مقابله با قاچاق سوخت قدردانی کرد وابراز امیدواری کرد این حرکت ادامه پیدا کند تا معضل قاچاق سوخت در استان ما برطرف شود.