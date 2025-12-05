پخش زنده
امام جمعه ساری با تشریح تفاوتهای بنیادین نگاه دینی و فرهنگ غرب، بر لزوم صیانت از هویت اسلامی خانواده و هوشیاری در برابر جنگ نرم دشمن تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، امام جمعه ساری و نماینده ولیفقیه در مازندران در خطبههای نماز جمعه این هفته به تبیین تفاوتهای نگاه دینی با فرهنگ غرب پرداخت و بر لزوم صیانت از هویت اسلامی و مقابله با انحرافات فرهنگی تأکید کرد.
آیتالله محمدباقر محمدی لائینی با بیان حدیثی از پیامبر(ص)، آزادی افسارگسیخته غربی را منشأ آشفتگی فردی و اجتماعی دانست و در مقابل، زندگی مهارشده مؤمنانه را مایه خیر و نفع برای انسان برشمرد.
وی در بخش دیگری با اشاره به سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، خدمات اسلام به زنان و تفاوت عمیق جایگاه زن در اسلام با عصر جاهلیت را تشریح کرد و گفت: انقلاب اسلامی زمینه رشد دهها هزار زن تحصیلکرده و متخصص را فراهم کرده است.
امام جمعه ساری با هشدار نسبت به ترویج الگوی غربی برای زنان، افزود: زن مسلمان باید به مکتب فاطمی نظر کند و مراقب باشد در دام فرهنگهایی که خانواده را هدف جنگ نرم قرار دادهاند، نیفتد.
آیتالله لائینی با نقد گفتمان حقوق بشر غربی اظهار داشت: در این نگاه فقط حق بشر مطرح است و حقالله معنایی ندارد، در حالی که در نگاه دینی، دنیا و آخرت به هم پیوستهاند.
وی همزمان با گرامیداشت روز دانشجو، با یادآوری حماسه ۱۶ آذر ۱۳۳۲، گفت: دشمن تصور میکند دانشگاه امروز همراه اهداف او حرکت میکند، اما اگر حادثهای رخ دهد، دانشجویان بار دیگر حماسهای ماندگار خواهند آفرید.
خطیب جمعه ساری در ادامه به دیدار برخی مسئولان با نماینده رژیم صهیونیستی اشاره و آن را عملی ضد ارزشها و موجب اعتراض خانواده شهدا خواند.
وی همچنین جنایات این رژیم در غزه را نمونهای آشکار از دروغپردازی جریان مدعی حقوق بشر جهانی دانست.