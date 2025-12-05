به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با همراهی حجت الاسلام قلی زاده معاون رئیس کل دادگستری استان در امور شورای حل اختلاف با حضور در محل آزمون استخدامی قوه قضائیه ویژه دادگاه‌های صلح استان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه از روند برگزاری این آزمون بازدید کرد .

عتباتی در حاشیه برگزاری این آزمون گفت:در استان آذربایجان غربی جمعا تعداد ۳۸۴۳ نفر در این آزمون شرکت کردند که از این تعداد ۱۷۹۵ نفر از آقایان و ۲۰۴۸ نفر از بانوان شرکت کرده بودند.

وی افزود : نتایج این آزمون از طریق پایگاه مرکز جهاد دانشگاهی تا یک ماه بعد اعلام خواهد شد و پذیرفته شدگان بعد از طی مراحل گزینش جذب دادگستری استان خواهند شد.