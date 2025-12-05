معاون دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی با اشاره به رشد قابل توجه گردشگری در منطقه آزاد ارس و ظرفیت‌های استراتژیک آن گفت:معرفی این منطقه به عنوان پایتخت گردشگری اکو در سال‌های آینده در دستور بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، جاندوس آسانف معاون دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در نشست هماهنگی سومین مجمع تورگردانان کشور‌های عضو اکو در منطقه آزاد ارس با تشریح روند انتخاب پایتخت گردشگری اکو اظهار کرد:در سازمان اکو سنتی داریم که ه رسال یکی از شهر‌های عضو را به‌ عنوان پایتخت گردشگری معرفی می‌کنیم.

وی ادامه داد: در سال ۲۰۲۲ شهر ساری، در ۲۰۲۳ شهر اردبیل و در سال ۲۰۱۸ نیز تبریز این عنوان را دریافت کرده‌اند. این روند همچنان ادامه دارد و ارزروم ترکیه نیز برای سال ۲۰۲۶ انتخاب شده است.

معاون دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی (اکو) افزود: این فرآیند به توسعه گردشگری در میان کشور‌های عضو کمک می‌کند و ما به‌طور جدی معرفی منطقه آزاد ارس را به‌ عنوان پایتخت گردشگری کشور‌های عضو اکو در سال‌های آینده بررسی خواهیم کرد.

آسانف با قدردانی از ارس و تبریز برای پیشنهاد میزبانی رویداد‌های مشترک اکو گفت:از اینکه پیشنهاد برگزاری سومین مجمع تورگردانان کشور‌های عضو اکو از سوی سازمان منطقه آزاد ارس و تبریز مطرح شده خوشحالم. این می‌تواند نقش مهمی در پیوند‌های گردشگری منطقه داشته باشد.

وی ایجاد شبکه تخصصی راهنمایان گردشگری را اقدامی ضروری دانست و اظهار کرد: ایجاد یک شبکه نهادی تخصصی برای راهنمایان گردشگری گامی مهم در مسیر توسعه گردشگری در کشور‌های عضو است.

آسانف با اشاره به ظرفیت‌های میراث جهانی ارس اظهار کرد: وجود ۶ اثر ثبت‌ شده در یونسکو در این منطقه بسیار ارزشمند است. همچنین همسایگی ارس با چهار کشور یعنی جمهوری آذربایجان، ترکیه، ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان نشان‌دهنده موقعیت کاملاً استراتژیک این منطقه است.

معاون دبیرکل اکو گفت: ما می‌خواهیم همکاری و ارتباطات گردشگری را در این منطقه گسترش دهیم و باور دارم که منطقه آزاد ارس یکی از مراکز مهم گردشگری در منطقه است.