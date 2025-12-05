در شماره چهل و شش، چهل و شش ۴۶۴۶ این نشریه، کمیتهٔ مسدودسازی داراییهای تروریستها، نام حزبالله لبنان و جنبش انصارالله یمن را در کنار داعش و القاعده قرار داده و دستور مسدودسازی داراییهای آنها را صادر کرده بود، اقدامی که با محکومیت گسترده افکار عمومی عراق روبهرو شد.نخست وزیر عراق هم در پی اعتراض افکار عمومی، ضمن اعلام بی اطلاعی از متن اصلی تحریمها، دستور فوری برای رسیدگی به این مساله را صادر کرد و تاکید نمود، عراق هرگز در صدد قرار دادن گروههای مقاومت در لیست تحریمها نیست و مواضع بغداد در حمایت از ارمانهای دو ملت لبنان و فلسطین بر کسی پوشیده نیست.