استاندار آذربایجان‌غربی گفت: هماهنگی میان نیرو‌های مردمی و دستگاه‌های امنیتی، آذربایجان‌غربی را به یکی از امن‌ترین استان‌های کشور تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجان‌غربی در رزمایش الی بیت‌المقدس ۱۶ در ارومیه، با تأکید بر اینکه امنیت پایدار استان نتیجه نقش‌آفرینی سپاه و بسیج است، گفت: هماهنگی میان نیرو‌های مردمی و دستگاه‌های امنیتی، آذربایجان‌غربی را به یکی از امن‌ترین استان‌های کشور تبدیل کرده است.

رضا رحمانی با اشاره به اینکه بسیج مردمی‌ترین نهاد کشور است، افزود: حضور بسیج در عرصه‌های دفاعی، اجتماعی، فرهنگی و امدادی همواره مؤثر بوده و این نهاد همچنان در کنار مردم فعالیت می‌کند.

وی همچنین از آغاز طرح مدیریت محله‌محور خبر داده و خاطرنشان کرد: این طرح با محوریت مردم و مشارکت بسیجیان در حوزه‌های معیشت، درمان، اشتغال، مسکن و امور فرهنگی اجرا می‌شود و اقدامات صورت‌گرفته در ارومیه قابل تعمیم در سطح ملی است.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های متعدد استان، افزود: با وجود محدودیت منابع، طرح‌های توسعه‌ای در همه شهرستان‌ها جریان دارد و آذربایجان‌غربی با روحیه بسیجی در مسیر تبدیل شدن به استانی نوظهور در عرصه اقتصاد و سازندگی قرار گرفته است.