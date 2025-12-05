به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی این هفته که در حرم مطهر رضوی برگزار شد گفت: پس از شکست دشمن در حملات اخیر رژیم صهیونیستی ، اکنون می‌کوشند «سایه جنگ» را بر سر ملت ما نگه دارند تا مردم در امور اقتصادی، علمی و مسیر پیشرفت دچار ناپایداری شوند.

وی افزود: دشمنان می‌خواهند با ایجاد فشار معیشتی در سایه تهدید جنگ، کشور را بی‌ثبات نشان دهند و با رسانه‌های شیطانی خود در دنیا فریاد می‌زنند که «حمله می‌کنیم»، و با تحرکات ساختگی در کشور‌های مجاور، از جمله عراق، تلاش می‌کنند ایران را تهدید کنند تا سایه جنگ را حفظ کنند.

امام جمعه مشهد گفت: متأسفانه مشکل امروز ما فقط تهدید خارجی نیست؛ مشکل اصلی در داخل کشور است. قهرمانان نیرو‌های مسلح بار‌ها اعلام کرده‌اند که برای هر نوع مقابله‌ای با دشمن آماده‌اند؛ چه از نظر تجهیزات فناورانه، چه از نظر طرح‌های عملیاتی و فرماندهی. اما برخی سودجویان داخلی، این سایه جنگ را به فرصتی برای خالی‌کردن جیب مردم، کوچک‌کردن سفره خانواده‌ها و فشار بر معیشت مردم تبدیل کرده اند. این افراد به هیچ‌یک از پیامد‌های منفی رفتار خود توجه ندارند.

آیت الله علم الهدی افزود: ما هشت سال جنگ تحمیلی داشتیم؛ هشت سالی که دشمن در خاک ما بود، شهر‌های ما را بمباران می‌کرد، و ملت ما در اوج سختی می‌جنگید. اما حتی در آن شرایط هم کشور دچار گرانی افسارگسیخته و کمبود کالای اساسی نشد. امروز چگونه است که با یک تهدید رسانه‌ای، یک مصاحبه شیطانی یا یک عربده‌کشی رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، ناگهان قیمت طلا بالا و پایین می‌شود، نرخ‌ها تغییر می‌کند و مردم در معیشت گرفتار می‌شوند؟! این بالاترین خدمت به آمریکاست.

وی افزود: هرکس در داخل کشور از این وضعیت سوءاستفاده می‌کند، ستون پنجم آمریکا در ایران است. مسئولان اجرایی و قضائی کشور باید بدانند که کسانی که در بخش‌های کلان اقتصادی، یا در سطح کسبه و بازار، چنین رفتار‌هایی انجام می‌دهند، در حقیقت به‌جای دشمن می‌جنگند و به ضرر ملت اقدام می‌کنند. بی‌تفاوتی دستگاه‌های اجرایی و قضائی نسبت به این خیانت‌ها، بی‌تفاوتی در برابر حمله دشمن است.