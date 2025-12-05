پخش زنده
امامجمعه گرگان گفت: دانشجویان باید قدر و جایگاه خود را بدانند؛ زیرا هرچه علم و آگاهی افزایش یابد، مسئولیت نیز بیشتر میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ آیتالله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه های نماز جمعه این هفته گرگان در سخنانی با اشاره به نقش تاریخی جنبشهای دانشجویی و شرایط امروز کشور، بر ضرورت تقویت آگاهی، مسئولیتپذیری و تحلیل واقعبینانه مسائل توسط دانشجویان تأکید کرد.
وی با بازخوانی رخدادهای پس از کودتای ۲۸ مرداد و تلاش دولت ملی برای بازپسگیری نفت ایران از دست استعمار پیر، گفت: جنبش دانشجویی از همان دوران بهدلیل حساسیت نسبت به روابط ایران و انگلستان و همچنین مقابله با دخالتهای خارجی، نقش مهمی در تحولات کشور ایفا کرده است.
آیتالله نورمفیدی با اشاره به تاریخ مبارزات ملت ایران افزود: امروز بیش از هر زمان نیازمند نگاه عالمانه و واقعبینانه هستیم. دانشگاه باید در حل مسائل کشور نقشآفرین باشد. مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی راهحل علمی میطلبد و دانشگاهها نباید از این مسئولیت اساسی خود فاصله بگیرند. دانشجویان مدیران آینده این کشورند.
امامجمعه گرگان با اشاره به فرا رسیدن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، این روز را به خانوادهها و بانوان کشور تبریک گفت و اظهار داشت:
در فرهنگ سنتی شرق، زن در حاشیه قرار داشت و تمدن غرب نیز زن را به جلوهگری ظاهری تقلیل داد. اما اسلام و بهویژه الگوی حضرت زهرا (س)، شخصیت زن را در بالاترین جایگاه انسانی و معنوی معرفی کرده است. حضرت زهرا (س) باید الگوی زنان جهان باشد.
وی با اشاره به نقش ویژه حضرت زهرا (س) در کنار پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) افزود: شخصیتهایی مانند حضرت زینب (س) تربیتیافته مکتب فاطمی هستند و این مکتب میتواند امروز نیز راهنمای جامعه باشد.
آیتالله نورمفیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی تحرکات رسانهای و سوءاستفاده از فضای مجازی و فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی تأکید کرد: امروز تلاشهایی برای تخریب شخصیت امام خمینی (ره) صورت میگیرد؛ درحالیکه امام نقش بیبدیلی در استقلال، هویت و عزت ایران داشت. ملت ایران در طول تاریخ برای مبارزه با استبداد و استعمار هزینههای فراوان دادهاند و امام (ره) قله این مجاهدتها بود.
امامجمعه گرگان با اشاره به چالشهای اقتصادی کشور گفت: حل مشکلات مهمی مانند مسکن و اقتصاد، نیازمند برنامهریزی اساسی و زمانبر است و با اقدامات سطحی حل نخواهد شد. باید با عقلانیت، علم و برنامهریزی این مسائل را درمان کرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با رهنمودهای امام خمینی (ره) و رهبریهای حکیمانه مقام معظم رهبری آیتالله خامنهای، مسیر حل مشکلات کشور با قوت و موفقیت ادامه یابد.