پخش زنده
امروز: -
امام جمعه شیراز گفت: روز دانشجو یادآور نقش جریان دانشجویی در استکبارستیزی، عدالتخواهی و پیشرفت کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نماینده ولی فقیه در فارس در خطبههای امروز نماز جمعه شیراز با اشاره روز دانشجو، به تبیین نقش جریان دانشجویی در تداوم مسیر انقلاب پرداخت و گفت: حرکت دانشجویی و جریان حوزوی دو بال انقلاب اسلامیاند؛ هدایت جامعه بدون پویایی این دو امکانپذیر نیست.
آیتالله لطفالله دژکام با اشاره به سه محور اصلی فعالیت دانشجویان، ادامه داد: استکبارستیزی در روز دانشجو یادآور رشادتهایی است که در مقابله با دخالتهای آمریکا انجام شد و امروز در این نبرد، قویتر از گذشته هستیم.
آیت الله دژکام افزود: در حوزه عدالت ضعف داریم و دانشگاه باید با پژوهش و تولید نظریه، پایههای عدالت اسلامی را استحکام ببخشد تا مطالبهگری بر مبنای درست شکل گیرد.
امام جمعه شیراز نظریهپردازی برای پیشرفت را یک رکن دانست و گفت: اگر در پیشرفت متوقف شویم، دشمن جسورتر خواهد شد؛ دانشگاههای نسل چهارم و پنجم موظفاند گرههای جامعه را بگشایند.
آیتالله دژکام ابراز امیدواری کرد نسل جوان دانشگاهی با فهم دقیق عدالت و پیشرفت، در آینده مسئولیتها را بهدرستی اجرا کرده و موتور گام دوم انقلاب را پرقدرتتر به حرکت درآورد.
وی همچنین با اشاره به سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و با تبریک این مناسبت به مردم گفت: به برکت وجود حضرت زهرا (س)، روز زن در جمهوری اسلامی معنا و جایگاهی افتخارآمیز یافته و زنان مؤمن ما باید به این انتساب افتخار کنند.
آیتالله لطفالله دژکام با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با بانوان، بر ضرورت دقت در نحوه بازتاب رسانهای این سخنان تأکید کرد و افزود: در اجرای رهنمودهای ایشان نباید دچار افراط و تفریط شد؛ بلکه باید همان حد اعتدال و لطافت بیان مقام معظم رهبری را الگو قرار دهیم.
.