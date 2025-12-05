به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت الاسلام براتی زاده در خطبه‌های عبادی سیاسی این هفته با تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن، ایشان را الگوی کامل سبک زندگی اسلامی برای زنان و مردان دانست و گفت:

نگاه سرمایه‌داری غرب که زن را به ابزار اقتصادی و تبلیغاتی تبدیل کرده، نباید در جامعه اسلامی ترویج شود.

وی بر توجه به سبک‌زندگی فاطمی برای مقابله با شبیخون فرهنگی دشمنان به‌ویژه در فضای مجازی تأکید کرد.

خطیب موقت نماز جمعه بجنورد با گرامیداشت روز دانشجو و یاد شهدای دانشجو، دانشجویان را پرسشگر، نقاد و مسئولیت‌پذیر دانست و افزود: دانشجویان و اساتید موتور محرک رشد کشور هستند و باید به مطالبات آموزشی و رفاهی آنان توجه جدی شود.

حجت الاسلام براتی زاده فضای آزاداندیشی را لازمه تربیت دانشجوی کارآمد دانست و هشدار داد که دانشجویان نباید گرفتار بازی‌های جریان‌های سیاسی یا نقشه‌های دشمن شوند.

خطیب موقت نماز جمعه بجنورد تأکید کرد که جامعه امروز نیازمند وحدت و همبستگی بیش از گذشته است.

خطیب موقت نماز جمعه بجنورد با اشاره به سالروز اعلام عراق به‌عنوان آغازگر جنگ از سوی سازمان ملل گفت: سازمان‌های بین‌المللی همواره زیر نفوذ قدرت‌های استکباری بوده‌اند و در طول هشت سال دفاع مقدس در برابر تجاوز عراق سکوت کردند.

امام‌جمعه موقت بجنورد با تأکید بر اینکه در دنیای زورگویی قدرت‌های استکباری تنها راه مقابله وحدت و انسجام است، گفت:جنگ دوازده روزه نشان داد که اگر ملت متحد باشند می‌توانند دشمن را وادار به عقب‌نشینی کنند.

خطیب موقت نماز جمعه بجنورد افزود:

وحدت ملی یکی از مهم‌ترین مولفه‌های قدرت است.

وی خاطر نشان کرد: نیرو‌های مسلح مقتدر پشتوانه امنیت و استقلال کشور هستند.

حجت الاسلام براتی زاده افزود: باید از دولت خدمتگزار حمایت کرد، زیرا کارآمدی دولت و هم‌افزایی با سایر نهاد‌ها موجب افزایش قدرت ملی می‌شود.

خطیب نماز جمعه بجنورد تأکید کرد: نقد باید منصفانه، دلسوزانه و اصلاح‌گرانه باشد نه تخریب‌گر.

حجت الاسلام براتی زاده در ادامه افزود: پیروی از ولایت فقیه محور اصلی انسجام و هدایت جامعه و شرط اساسی رویارویی موفق با دشمنان است.