مجموعه تلویزیونی «هشدار برای کبرا ۱۱»، از شبکه تماشا پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه تلویزیونی «هشدار برای کبرا ۱۱» از آثار برجسته و شناختهشده گونه اکشن، ماجراجویی و درام است که در کشور آلمان تولید شده و طی سالهای گذشته توانسته جایگاهی ویژه در میان مخاطبان بینالمللی کسب کند.
این مجموعه به علت ساختار پرتحرک، داستانپردازی جذاب و صحنههای کمنظیر اکشن، همواره در شمار تولیدات شاخص تلویزیونی قرار داشته است.
در این مجموعه، شخصیتهای سمیر و ویکی در نقش پلیسهای بزرگراه آلمان حضور دارند و در هر قسمت با پروندهها، چالشها و رخدادهای پیچیده و هیجانانگیز روبهرو میشوند.
سبک روایت سریع، تنش روایی مستمر و ماجراهای نفسگیر، از ویژگیهایی است که این مجموعه را برای سالها در صدر آثار پرمخاطب قرار داده است.
«هشدار برای کبرا ۱۱»، هر شب ساعت ۲۱ پخش و روز بعد ساعت ۵ و ۱۲، بازپخش می شود.