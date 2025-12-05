نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد مقاومت در برابر رفتار‌های استکباری و زیاده‌خواهی‌های آمریکا را وظیفه‌ای همگانی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی گفت: با مقاومت و ایستادگی در برابر شیطنت‌های سیاسی بین‌المللی می‌توان به جایگاهی بزرگ برای ایران اسلامی دست یافت.

وی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه به ۱۶ آذر روز دانشجو اشاره کرد و افزود: این جوانان سرمایه‌های گرانبهای کشور هستند که صیانت از این قشر جامعه بر همه مدیران و مسئولان واجب است.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به در پیش بودن ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: ولادت این بانوی بزرگ اسلام با رویداد مبارک غدیر خم پیوندی تاریخی و ماندگار داشته است که توانسته منشأ بسیاری از برکات در رویداد‌های مختلف شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی با گرامی‌داشت سالروز شهادت آیت‌الله دستغیب در سال ۱۳۶۰، افزود: علمای اسلام همچون شهید آیت‌الله دستغیب نماد‌های حقانیت، مردمداری دینی در جامعه بودند که برای تحقق مسیر انقلاب از جان خود گذشتند.