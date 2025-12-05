

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی در مراسم تجلیل از مادران و همسران شهدا با اشاره به جانفشانی و فداکاری شهدا در راه خداوند گفت: مادران و همسران شهدا افتخار ایثارگری در راه مقدس حفظ دین و میهن را داشته‌اند.



وی وعده‌های خداوند را تخلف ناپذیر دانست و افزود: بر اساس فرمایش امیرالمومنین حضرت علی (ع) دنیا سرایی است که همواره بلا و رنج و سختی آن را در بر گرفته است.



استاندار یزد آرامش جامعه را از مهم‌ترین دستاورد‌های شهدا برشمرد و تصریح کرد: آرامش از درون انسان سرچشمه می‌گیرد، اما آسایش رفاهیات دنیاست که برای زندگی بهتر فراهم می‌شود.



بابایی با بیان اینکه خداوند آرامش را به چندین گروه وعده داده است، ادامه داد: ایمان به خداوند متعال همراه با ذکر خدا و اقامه نماز، تقوای الهی و توکل بر خداوند آرامش را برای انسان به ارمغان خواهد آورد.