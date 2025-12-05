پخش زنده
امروز: -
امام جمعه اهواز گفت: همواره مطالبه جدی و همیشگی رهبر معظم انقلاب از مسئولان توجه به معیشت مردم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد در خطبههای نماز جمعه این هفته اهواز افزود: رهبر معظم انقلاب راهکارهای مختلفی را در این زمینه ارایه دادهاند که مسئولان کافی است به توصیههای ایشان به صورت جدی توجه کنند.
وی ادامه داد: نباید رفع مشکلات اقتصادی را برای مردم شرطی کرد چرا که تنها ۱۰ درصد مشکلات را شاید بتوان به پای تحریمها نوشت، اما ۹۰ درصد دیگر ناشی از سو مدیریت است.
امام جمعه اهواز ضمن اشاره به مشکلات آلودگی هوا در استان بیان کرد: برخی از مسئولان در زمینه کاش آلودگی هوا کوتاهی میکنند در حالی که امروز دغدغه اصلی مردم کاهش آلایندگیها است.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد خاطر نشان کرد: دانش آموزان و دانشجویان استان با تعطیلیهای مکرر مدارس و مراکز آموزشی نمیتوانند در تراز سایر استانها قرار گیرند.
وی با اشاره به فرارسیدن روز دانشجو، خودسازی و تقویت بنیانهای معنوی را مطالبه رهبر معظم انقلاب از دانشجویان دانست و تاکید کرد: علم آموزی جهادی و فتح قلههای دانش و دوری از سیاست زدگی نیز از دیگر انتظارات ایشان است.
امام جمعه اهواز همچنین از برگزاری اجتماع بزرگ بانوان فاطمی در هفته آینده خبر داد و گفت: به پاس تکریم بانوان و مادران گرامی و ارج نهادن به مقام والای زنان، اجتماع با شکوهی از ساعت ۱۰ صبح روز جمعه در بیرون از مصلی مهدیه امام خمینی اهواز برگزار میشود.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد افزود: مسکن و ازدواج آسان، تسهیلات ازدواج و اشتغال از دغدغههای اصلی مردم و جوانان استان است و ضروری میباشد مسئولان توجه بیشتری به این مطالبات داشته باشند.