مدیرکل صدا و سیمای گلستان، از آغاز پخش گسترده برنامه‌ها و تولیدات ویژه رویداد ملی «ایران‌جان» از شبکه‌های مختلف رسانه ملی خبر داد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رسول شکری‌نیا در نماز جمعه گرگان گفت: در این رویداد، حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و هویتی استان مورد واکاوی و معرفی قرار می‌گیرد و تلاش می‌کنیم چهره‌ها و ظرفیت‌های متعدد گلستان را در سطح ملی برجسته کنیم.

وی با اشاره به حضور اندیشمندان، علما، شهدا، هنرمندان، ورزشکاران و نخبگان گلستانی در این برنامه‌ها افزود: تمام شخصیت‌هایی که در گذشته یا امروز مایه افتخار استان هستند، مورد توجه قرار می‌گیرند و به معرفی آنان پرداخته خواهد شد.

مدیرکل صداوسیمای گلستان از اجرای یک نظرسنجی ملی پیش و پس از رویداد خبر داد و توضیح داد: هدف این است که میزان اثرگذاری و اثربخشی معرفی ظرفیت‌های استان را در سطح کشور ارزیابی کنیم.

شکری‌نیا معرفی همه قابلیت‌های استان و همچنین کمک به گره‌گشایی از مشکلات استان را از اهداف مهم این رویداد دانست و گفت: در برنامه‌های خبری که با حضور چهره‌های ملی و همکاران رسانه ملی برگزار می‌شود، ۱۵ مسئله مهم استان کالبدشکافی خواهد شد؛ از چالش‌ها تا مزیت‌ها و ظرفیت‌ها و حتی مواردی که شاید در سطح ملی نسبت به استان کوتاهی شده باشد.

وی با تأکید بر اینکه گلستان از معدود استان‌هایی است که ظرفیت‌های متراکم را در خود جای داده است، اظهار داشت: وجود و همزیستی مسالمت‌آمیز ۱۷ قوم در کنار مذاهب مختلف از جمله شیعه و اهل‌سنت، نمونه‌ای برجسته از وحدت و همدلی در گلستان است و این داشته ارزشمند باید در سطح ملی معرفی شود.

مدیرکل صداوسیما از مردم خواست از فردا تمام شبکه‌های ملی و استانی و ظرفیت‌های رسانه‌ای در رادیو، تلویزیون، خبر و فضای مجازی را دنبال کنند و افزود: هر آنچه سال‌ها آرزو داشتیم درباره گلستان در رسانه‌های ملی مطرح شود، در این رویداد به نمایش گذاشته می‌شود و افتخارات استان را به رخ هم‌وطنان و جهانیان خواهیم کشید.

شکری‌نیا ابراز امیدواری کرد این رویداد بتواند زمینه‌ساز جلب سرمایه‌گذاران و فعالانی باشد که دل در گرو انقلاب اسلامی و مردم گلستان دارند و گفت: انتظار داریم این رخداد ملی، بستری برای توسعه متوازن و پایدار استان فراهم کند.

او سخنان خود را با دعا برای موفقیت این برنامه و همراهی مردم در پیگیری این تولیدات رسانه‌ای پایان داد.