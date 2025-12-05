پخش زنده
مراسم اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی (استان مرکزی) در شهرستان دلیجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر استانی (استان مرکزی) در شهرستان دلیجان برگزار شد.
سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی با انتخاب آثار برتر و راهیابی تئاتر هنری حسنک به کارگردانی عبدالرضا فتحی از شهر دلیجان به جشنواره بینالمللی تئاتر فجر و همچنین سایر منتخبین به کار خود پایان داد.
در این مراسم که با حضور فرماندار رؤسای ادارات و نهادهای شهرستان برگزار شد، گروههای نمایشی از شهرهای مختلف استان مرکزی و اهالی هنر و هنردوستان حضور پرشوری داشتند.