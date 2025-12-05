با هدف نظارت و کنترل دقیق بر بازار گوشت مرغ، بازرسی‌های مشترک جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی در آخر هفته‌های اخیر ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با هدف نظارت و کنترل دقیق بر بازار گوشت مرغ، بازرسی‌های مشترک در آخر هفته‌های اخیر ادامه دارد. این بازرسی‌ها با حضور قاضی اداره کل تعزیرات حکومتی و تیم‌های نظارتی جهادکشاورزی ارومیه در بازار‌های عرضه گوشت مرغ گرم و همچنین نمایندگی‌های کشتارگاه‌ها و توزیع‌کنندگان گوشت مرغ منجمد انجام می‌شود.

این گشت‌های نظارتی به‌طور مستمر و در دو شیفت صبح و بعدازظهر در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه ادامه دارد و هدف از آن اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوط به عرضه و قیمت‌گذاری گوشت مرغ و جلوگیری از هرگونه تخلف در این زمینه است.

بر اساس گزارش‌ها، این برنامه نظارتی به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تأمین کالای باکیفیت و قیمت مناسب همواره در دستور کار قرار دارد. امید است که با همکاری تمامی ارگان‌ها و نظارت‌های مستمر، بازار مرغ به ثبات برسد و نگرانی‌های مردم کاهش یابد.

شهروندان می‌توانند با اطمینان از کیفیت و قیمت گوشت مرغ، به خرید خود ادامه دهند و مطمئن باشند که متخلفان از سوی نهاد‌های نظارتی مورد پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت.

تداوم این بازرسی‌ها نشان از عزم راسخ وزارت جهادکشاورزی و سایر نهاد‌های مرتبط در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان و تنظیم روابط بازار دارد.