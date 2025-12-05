معاونت زنان ریاست جمهوری با همکاری وزارت ورزش، اولین آکادمی ملی شناسایی و استعدادیابی دختران ورزشکار کشور را راه‌اندازی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری وزارت ورزش و جوانان، اولین آکادمی ملی شناسایی و استعدادیابی دختران ورزشکار کشور را راه‌اندازی می‌کند.

زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، امروز در اختتامیه چهارمین المپیاد ورزشی بانوان شاغل دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در ساری با اعلام این خبر گفت: با شناسایی استعدادها و رفع موانع، رشد روزافزون زنان در ورزش محقق می‌شود.

وی با ارائه آمار درخشان ورزش بانوان افزود: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، دختران ایرانی ۸۶۰ مدال در مسابقات داخلی و جهانی کسب کرده‌اند که ۳۳۴ مدال آن طلا بوده و پرچم ایران را در عرصه جهانی به اهتزاز درآورده است.

در همین مراسم، طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت نیز گفت: یک درصد از درآمد اختصاصی دانشگاه‌های علوم پزشکی به ورزش اختصاص می‌یابد.

وی در تشریح یک طرح تشویقی افزود: به ساعات حضور کارکنان برای فعالیت ورزشی، اضافه‌کار تعلق خواهد گرفت تا مشارکت در ورزش افزایش یابد.

رضائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و میزبان مراسم نیز با اشاره به استقبال گسترده از این المپیاد اعلام کرد: در این دوره ۳ هزار بانوی شاغل از دانشگاه‌های سراسر کشور در ۷ رشته ورزشی شرکت کردند که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.