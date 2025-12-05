دختر زنده‌یاد استاد میرهاشم میری، شاعر و پژوهشگر همدانی، به تشریح زندگی ادبی، مسیر فعالیت‌های شعری و آثار برجای‌مانده از پدرش پرداخت.

خانم میری، دختر استاد میرهاشم میری در گفت‌وگو با خبرنگار صداوسیما با اشاره به آغاز مسیر ادبی پدرش گفت:پدر از دوران کودکی به ادبیات و مطالعه علاقه‌مند بود و از حدود دوازده‌ـ‌سیزده سالگی شعر می‌گفتند. روحیه کمال‌گرای ایشان باعث شده بود همیشه در پی بهترین‌ها باشند و آثار ادبی جدی را برای تقویت توان شعری خود مطالعه کنند.

وی با اشاره به ارتباط نزدیک پدر با چهره‌های مطرح ادبی همچون مرحوم قیصر امین‌پور و مرحوم حسن حسینی افزود:پدر از شاعران نسل اول انقلاب محسوب می‌شدند. سال ۱۳۶۸ اولین کتابشان با نام ترانه‌های انتظار منتشر شد که مثنوی معروفی به همین نام نیز در آن وجود داشت و برای امام زمان(عج) سروده شده بود.

خانم میری بیشترین فعالیت ادبی پدر را در حوزه رباعی دانست و گفت:همه پدرم را شاعر رباعی می‌شناختند و اگرچه در سال‌های آخر به دلیل مشکلات جسمی کمتر به فعالیت‌های ادبی می‌پرداختند، اما همچنان شاگردپروری برایشان مهم بود و تا آخرین روزهای زندگی نسل جوان را راهنمایی می‌کردند.

وی با اشاره به نگاه امیدبخش پدرش به نسل جوان افزود: همیشه از شعر جوان‌ها می‌گفتند و برای رشدشان دل می‌سوزاندند. بارها شعرهایی را که جوانان درباره دفاع مقدس سروده بودند به من نشان می‌دادند و معتقد بودند این نسل با وجود ندیدن آن دوران، به‌خوبی توانسته‌اند فضا را درک کنند.

خانم میری در خصوص آثار پدرش نیز گفت:کتاب ماییم و دلی تازه‌ترین اثر چاپ‌شده پدرم بود که متأسفانه ایشان فرصت دیدنش را پیدا نکردند و یک روز بعد از فوتشان به دست ما رسید. همچنین مجموعه زنده باشید و کتابی که با همکاری آقای جواد محقق برای گردآوری رباعیات شاعران همدان آماده کرده بودند هنوز منتشر نشده و حوزه هنری همدان در حال مذاکره با ناشران برای چاپ آن است.

خانم میری درباره زندگی‌نامه و زمان درگذشت پدرش اظهار کرد: پدرم متولد بهمن ۱۳۳۳ در همدان بودند. چهارم آذرماه پس از نماز صبح دچار خونریزی مغزی شدند و حدود ده روز در کما بودند تا اینکه صبح پنجشنبه ۱۳ آذر بر اثر سکته قلبی دار فانی را وداع گفتند.

وی افزود: مراسم تشییع پدرم امروز در همدان برگزار شد و ایشان در قطعه هنرمندان بهشت‌زهرا(س) همدان به خاک سپرده شدند.

