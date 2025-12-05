رویداد بین‌المللی روز جهانی خاک با گسترش دامنه مشارکت و پیوند علم، فرهنگ و مردم، گامی بلند در مسیر تحقق «شهرهای سالم با خاک‌های سالم» است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر اجرایی همایش ملی بزرگداشت روز جهانی خاک، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ۱۴ آذرماه (۵ دسامبر) روز جهانی خاک، گفت: امسال در این رویداد بین‌المللی با گسترش دامنه مشارکت و پیوند علم، فرهنگ و مردم، گامی بلند در مسیر تحقق «شهرهای سالم با خاک‌های سالم» برداشته شده است؛ گامی که تنها با تداوم آگاهی، مسئولیت‌پذیری و همدلی، به ثمر خواهد نشست.

سیداسماعیل صالحی افزود: امسال مراسم گرامیداشت این رویداد جهانی با شعار محوری «خاک‌های سالم برای شهرهای سالم» در ایران با رویکردی نوین و مشارکتی در سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گفته وی، این رویداد با هدف ارتقای آگاهی عمومی، ترویج فرهنگ حفاظت از خاک و تقویت بهره‌برداری پایدار، با مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع و فراگیر در سطح ملی و استانی طراحی و اجرا می‌شود.

دبیر اجرایی همایش ملی بزرگداشت روز جهانی خاک افزود: امسال، مراسم گرامیداشت روز جهانی خاک به بستری برای مشارکت فعال نهادهای اجرایی، علمی، فرهنگی و مردمی همچون شهرداری‌های سراسر کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سایر دستگاه‌های وظیفه مند در سراسر کشور تبدیل شده است.

صالحی افزود: در کنار برگزاری سمپوزیوم علمی بین‌المللی خاک با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی؛ کارگاهای آموزشی با رویکرد تشریح کارکردهای خاک در حوزه شهری و پیامدهای تخریب خاک برگزار و کاروان ترویجی بهره‌وری خاک در ۴۴۸ منطقه شهری کشور با همکاری موسسه ترویج و آموزش کشاورزی به حرکت درآمد تا با حضور میدانی مدیران اجرایی، کارشناسان و مروجان، پیام حفاظت از خاک را به دل جامعه ببرند.

وی گفت: هفته ملی خاک با روزشمار موضوعی تعریف شده است؛ از «خاک و سلامت» تا «خاک و فرهنگ»، هر روز از این هفته به یکی از ابعاد حیاتی خاک در زندگی شهری و روستایی اختصاص یافته است. این برنامه‌ها با حضور در نماز جمعه سراسر کشور و ارائه پیام‌های فرهنگی و دینی درباره اهمیت خاک، رنگ و بویی مردمی‌تر و مذهبی تر یافته‌اند.

دبیر اجرایی همایش ملی بزرگداشت روز جهانی خاک افزود: مقرر است در آیینی نمادین، از "نماد خاک" با حضور مدیران و میهمانانی از سازمان فائو رونمایی شود، تا این نماد به عنوان یادآور دائمی مسئولیت ما در قبال زمین، در حافظه بصری شهروندان نقش ببندد

صالحی گفت : در این همایش ملی که روز دوشنبه ۱۷ آذرماه در فرهنگسرای بهمن برگزار می‌شود، از خادمان خاک، استان‌های برتر در اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری روز جهانی خاک و برگزیدگان جشنواره‌های ملی - هنری در رشته‌های نقاشی و پادکست تصویری با محوریت خاک قدردانی خواهد شد.

وی گفت: همچنین، سخنرانی‌های علمی و اجرایی با هدف تبیین سیاست‌های کلان و راهکارهای عملی حفاظت از خاک، بخش مهمی از این رویداد را تشکیل می‌دهد.