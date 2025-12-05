ساخت دومین فرهنگسرای بزرگ چهارمحال و بختیاری در فرخشهر به زودی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش بینی کرد: ساخت این مجموعه تا پایان امسال آغاز شود.

شهرام فرجی افزود: مجموعه فرهنگی هنری آصفیه که با عنوان فرهنگسرای فرخشهر شناخته می‌شود قرار است در زمینی به وسعت ۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع در بخش شمالی این شهر احداث شود.

وی گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده سالن همایش‌های این مجتمع فرهنگی تا ۸۰۰ صندلی گنجایش دارد و با در نظر گرفتن بخش‌های اداری، تماشاخانه و دیگر فضا‌های هنری فرهنگی می‌توان قسمتی از نیاز‌های زیرساختی شهرستان فرخشهر را در این حوزه پوشش داد.

فرجی با اشاره به در نظر گرفتن ۲۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات دور دوم سفر رئیس جمهور شهید به استان برای ساخت این مجتمع افزود: اعتبارات دیگری نیز از محل اعتبارات استانی برای احداث و تکمیل این مجتمع اختصاص یافته است.