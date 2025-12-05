به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این اداره کل اعلام کرد که پایداری و سکون نسبی جو طی روز‌های شنبه تا دوشنبه بر شهر‌ستانهای یزد، اردکان، اشکذر، زارچ و میبد حاکم خواهد بود.

افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا از پیامد‌های این وضعیت به شمار می‌آید.

کنترل فعالیت صنایع آلاینده، کاهش تردد‌های غیرضروری، پرهیز از فعالیت‌های فیزیکی در فضای باز به ویژه برای گروه‌های حساس، کنترل و پایش مداوم شاخص‌های آلودگی هوا توسط دستگاه‌های ذیربط به منظور اتخاذ تصمیم‌های مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان توصیه شده است.