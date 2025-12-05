امام‌جمعه بخش لاله آباد شهرستان بابل به ضرورت نقش دانشجویان در پیشرفت علمی کشور و لزوم استفاده از این ظرفیت برای رقابت علمی و فرهنگی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجت الاسلام حسین آزادی کناری با اشاره به حوادث ۱۶ آذر ۱۳۳۲، دانشجویان را پیشگامان مبارزه با دیکتاتوری دانست و گفت: ایستادگی آنها نماد بیداری و آگاهی جامعه است.

امام‌جمعه لاله آباد به پیشرفت‌های علمی در عرصه‌های مختلف کشور اشاره کرد و از دانشجویان خواست که در مسیر پیشرفت کشور گام بردارند.

وی با بیان شاخص‌های دانشجوی انقلابی گفت: دانشجویان باید ایمان، علم، معنویت و سیاست‌ورزی را در کنار هم داشته باشند و علم را به صنعت پیوند بزنند و با مطالبه‌گری دلسوزانه مسئولان را به خدمت بیشتر مردم وادار کنند.

حجت الاسلام آزادی افزود: دانشجوی متدین و متعهد، ضمن درس خواندن، به مردم خدمت می‌کند و این دانشجو نسبت به سرنوشت بشریت حساس است و در برابر ستمکاران جهانی سکوت نمی‌کند.

امام جمعه لاله آباد گفت: دانشجوی روشنفکر کسی است که نقشه دشمن را بشناسد و علیه فرعون‌های زمان فریاد بزند.

وی با اشاره به ولادت باسعادت حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) و روز زن گفت: نامگذاری روز میلاد بانوی بزرگ اسلام به روز زن، نشان می‌دهد که بانوان مسلمان باید حضرت زهرا (س) را الگوی خود در همه عرصه‌های زندگی قرار دهند.

امام جمعه لاله آباد افزود: حضرت زهرا (س) در دوران کودکی مایه دلگرمی و آرامش پیامبر اکرم (ص) بود و در همسری و مادری نیز الگویی کامل برای همه زنان عالم است.