به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان درمصلی بقیه الاعظم در جمع نماز گزاران، به تبیین نقش جریان دانشجویی در تداوم مسیر انقلاب پرداخت و گفت: حرکت دانشجویی و جریان حوزوی دو بال انقلاب اسلامی‌اند؛ وهدایت جامعه بدون پویایی این دو امکان‌پذیر نیست.

حجت السلام والمسلمین حسینی همچنین با گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو و شهادت سه دانشجوی معترض به سیاست‌های آمریکا و انگلیس و احیای روابط با انگلیس و سفر معاون وقت رئیس جمهور آمریکا به ایران به خصوص بعد از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ در بازگرداندن شاه به قدرت گفت: جنبش دانشجویی، در آن روز عمق بصیرت و روحیه استکبارستیزی ملت ایران را به نمایش گذاشت و نشان داد که حتی در اوج شرایط خفقان، ملت ایران زنده است و با استکبارگری و استثمارگری مبارزه می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به سه محور اصلی فعالیت دانشجویان، ادامه داد: استکبارستیزی در روز دانشجو یادآور رشادت‌هایی است که در مقابله با دخالت‌های آمریکا انجام شد و امروز در این نبرد، قوی‌تر از گذشته هستیم.

حجت الاسلام حسینی ابراز امیدواری کرد نسل جوان دانشگاهی با فهم دقیق عدالت و پیشرفت، در آینده مسئولیت‌ها را به‌درستی اجرا کرده و موتور گام دوم انقلاب را پرقدرت‌تر به حرکت درآورد.

امام جمعه کاشان با اشاره به اینکه زنان ایرانی بعد از انقلاب اسلامی با حفظ حجاب و هویت اسلامی، در عرصه‌های مختلف به پیشرفت‌های بی‌سابقه دست یافته‌اند، گفت: بر خلاف ادعای غرب، حجاب و پوشش اسلامی مانع پیشرفت نیست. زنان ایرانی بعد از انقلاب اسلامی با حفظ حجاب و هویت اسلامی، در عرصه‌های علمی، پژوهشی، ورزشی، سیاسی و جهادی به پیشرفت‌های بی‌سابقه و تاریخی دست یافته‌اند که در هیچ دوره‌ای از تاریخ ایران مشابه آن دیده نشده است و تجربه موفق ایران اسلامی، ادعای غرب را باطل کرده است.

وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با بانوان، بر ضرورت دقت در نحوه بازتاب رسانه‌ای این سخنان تأکید کرد و افزود: در عمل به رهنمود‌های ایشان نباید دچار افراط و تفریط شد؛ بلکه باید همان حد اعتدال و لطافت بیان مقام معظم رهبری را الگو قرار دهیم.