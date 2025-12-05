نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: وظیفه اصلی دانشجویان این است که درس بخوانند و علم و دانش خود را توسعه دهند و پرچم آرمان‌خواهی و مطالبه‌گری را در دانشگاه‌ها برافراشته نگاه دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امام جمعه ارومیه گفت: وظیفه اصلی دانشجویان این است که درس بخوانند و علم و دانش خود را توسعه دهند و پرچم آرمان‌خواهی و مطالبه‌گری را در دانشگاه‌ها برافراشته نگاه دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در خطبه‌های آئین عبادی و سیاسی نماز جمعه این هفته ضمن تبریک ایام ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اظهار داشت: آن حضرت در مقام معنوی بسیار بالایی قرار داشتند.

وی با تاکید بر شخصیت والای اهل بیت علیه السلام افزود: هیچ کسی را نمی‌توان در امت اسلامی با اهل بیت پیغمبر گرامی اسلام مقایسه کرد، اهل بیت علیه السلام ولی نعمت مسلمانان هستند.

حجت‌الاسلام قریشی گفت: حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای بانوان مسلمان الگوی بی‌بدیلی هستند و لازم است سبک زندگی آن حضرت را سرلوحه زندگی قرار دهیم.

وی با اشاره به شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها گفت: ایثار و خودگذشتگی، صبر و بردباری، همسرداری، ساده‌زیستی، نیکی به پدر و دفاع از مظلوم از ویژگی‌های بارز آن حضرت بود.

امام جمعه ارومیه با اشاره به اینکه بانوان در جامعه اسلامی از مقام و منزلت بالایی برخوردار هستند، تصریح کرد: احترام و محبت همسران با یکدیگر در کانون خانواده لازمه موفقیت یک زندگی مشترک است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی در ادامه به مقایسه نوع نگاه غرب و جهان اسلام به زنان اشاره کرد و افزود: در هیچ کجای جهان مقام زنان به اندازه اهمیت دادن به این قشر در جهان اسلام مشاهده نمی‌شود.



وی در ادامه با گرامیداشت روز دانشجو افزود: در شرایط کنونی، دشمن سعی دارد که با تبلیغات نادرست روحیه استکبار ستیزی در جوانان به ویژه قشر دانشجو را تضعیف کند. از این رو جوانان باید در برابر توطئه‌های شوم دشمنان آگاه و بصیر باشند و با پیروی از منویات رهبری، روحیه استکبار ستیزی را در فضای دانشگاهی جاری و ساری نمایند.

حجت‌الاسلام قریشی در ادامه گفت: رژیم صهیونسیتی در جنگ ۱۲ روزه نتوانست به اهداف شوم خود دست یابد و شکست مفتضحانه خورد.

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه با اینکه دشمن هر چه در توان داشت به میدان آورد، اما نتوانست در مقابل قدرت ایران ایستادگی کند.

وی افزود: اکنون که دشمن در جنگ ۱۲ روزه به نتیجه شوم خود دست نیافته است، تمام تلاش خود را به کار گرفته تا از نظر روانی و به وسیله رسانه سایه جنگ را در جامعه زنده نگه دارد، اما مردم باید آگاه باشند و به دشمن اجازه ندهند فضای ذهنی آنان تشویش شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در پایان گفت: برخلاف نقشه دشمنان ما باید مشغول کار باشیم، به وظایف خود درست عمل کنیم، غفلت نکنیم و همواره در میدان حضور داشته باشیم که به فضل الهی پیروز این میدان هستیم.