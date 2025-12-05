پخش زنده
به علت شیوع بیماری آنفلوانزا، مهدکودکها و پیشدبستانیهای هرمزگان در روزهای شنبه ۱۵ و یکشنبه ۱۶ آذر تعطیل و مدارس هر سه مقطع تحصیلی غیرحضوری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: این تصمیم با توجه به گزارش مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان مبنی بر ضرورت قطع زنجیره بیماری آنفلوانزا و هماهنگیهای صورتگرفته با ادارهکل آموزش و پرورش و موافقت استاندار هرمزگان گرفته شده است.
مهرداد حسنزاده افزود: فعالیت دانشگاهها در هفته آینده براساس شرایط و با تصمیم روسای دانشگاهها ادامه مییابد.
وی گفت: فعالیت اداره ها، دستگاههای اجرایی و بانکها طبق روال عادی است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از مردم درخواست کرد با رعایت کامل دستورهای بهداشتی و مراقبتهای لازم به قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا کمک کنند.