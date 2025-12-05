تازه‌ترین داده‌های منتشر شده از سوی «مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی» در اسلام‌آباد حاکی از آن است که پاکستان در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۲۵ با جهشی چشمگیر در سطح خشونت‌های تروریستی رو به رو شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، بر اساس یافته‌های این مرکز مجموع حوادث امنیتی ثبت شده در پاکستان نسبت به سال گذشته حدود ۲۵ درصد افزایش داشته و بار اصلی این موج خشونت، همچون سال‌های اخیر بر دوش ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان بوده است.

این گزارش نشان می‌دهد که بیش از ۹۶ درصد قربانیان و ۹۲ درصد کل رویداد‌های امنیتی در ایالت‌های خیبرپختونخوا و بلوچستان در مرز مشترک با ایران ثبت شده است، مناطقی که در سال‌های اخیر به کانون اصلی تهدید‌های تروریستی در پاکستان تبدیل شده‌اند. طبق این ارزیابی تعداد کشته شدگان تا پایان نوامبر به ۳ هزار و ۱۸۷ نفر رسیده است؛ رقمی که نسبت به ۲ هزار و ۵۴۶ کشته در سال ۲۰۲۴ افزایش ۲۰ درصدی نشان می‌دهد و سال گذشته هزار و ۹۸۱ زخمی در حملات تروریستی پاکستان به ثبت رسیده بود. پراکندگی جغرافیایی حملات تررویستی در پاکستان:ایالت خیبر پختونخوا۲۱۶۵ کشته (حدود ۶۸٪ تلفات) ۷۳۲ حادثه (بیش از ۶۲٪ کل موارد)

ایالت بلوچستان۸۹۶ کشته (۲۸٪ تلفات) ۳۶۶ حادثه (۳۰٪ کل موارد)

سایر مناطق شامل ایالت‌های سند، پنجاب، کشمیر تحت کنترل پاکستان و اسلام‌آباد ۹۰ حادثه و ۱۲۶ کشته (حدود ۴٪ کل تلفات) بوده است. این مرکز پژوهشی اعلام کرد، در این بازه زمانی به طور متوسط روزانه ۱۵ نفر در پاکستان در خشونت‌های تروریستی جان باخته‌اند. در کنار افزایش حملات، عملیات نیرو‌های امنیتی نیز شدت بیشتری یافته است، این گزارش می‌گوید هزار و ۷۹۵ شبه نظامی (تروریست) در ۱۱ ماه نخست سال جاری کشته شده‌اند؛ آماری که نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد، با این حال وضعیت در بلوچستان همچنان نگران‌کننده است؛ جایی‌که حملات شورشیان ممنوعه موجب مرگ ۵۱۷ نفر از نیرو‌های امنیتی و غیرنظامیان شده است، رقمی که ۳۶ درصد بیشتر از تعداد شبه نظامیان کشته شده در عملیات امنیتی این منطقه است.

افزایش تنش‌های اسلام‌آباد و کابل نیز به طور مستقیم با اوج گرفتن خشونت‌ها مرتبط دانسته می‌شود، دولت پاکستان مسئولیت بخش عمده حملات را متوجه تحریک طالبان پاکستان (TTP) می‌داند و معتقد است، این گروه پس از پایان آتش‌بس در نوامبر ۲۰۲۲، فعالیت‌های خود را با شدت بیشتری از سر گرفته است.

اسلام‌آباد بار‌ها ادعا کرده است که حکومت طالبان در افغانستان مانع فعالیت تی‌تی‌پی نمی‌شود یا حتی به آن پناه داده است. کابل این اتهامات را رد کرده و تاکید دارد که از هیچ گروه شورشی پاکستانی حمایت نمی‌کند. این اختلاف برداشت‌ها اکنون به یکی از مهم‌ترین گره‌های تنش سیاسی و امنیتی میان دو کشور تبدیل شده است.