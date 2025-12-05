پخش زنده
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقهای یزد هدف اصلی طرحهای داناب و سواد آبی را اثر بخشی آموزشها عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تقوا کولیوند در بیست و یکمین نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران از اثربخشی برنامههای خلاقانه داناب و سواد آبی در استان یزد یاد کرد و گفت: تنها با متدهای جدید و طرحهای خلاقانه و همچنین آموزشهای متناسب با نسل جدید میتوان بر آنها تاثیر گذاشت.
وی تصریح کرد: پارک فرهنگ آب از جمله این برنامه هاست که در قالب اردوهای چهل نفره و در موزه آب یزد برگزار و در این برنامه در قالب آموزش، بازی و بازدید مفاهیم اصلی آب به دانش آموزان آموزش داده میشود.
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقهای افزود: مسابقات مناظره دانش آموزی و بازیهای تیمی آنلاین از دیگر برنامههای جذاب این طرحها است که با استقبال بی نظیر دانش آموزان مواجه شده است.
وی اظهار داشت: مسابقه سپاس خانواده آب (سخا) نیز از جمله برنامههایی است که در آن انتظار میرود دانش آموزان با مشارکت اعضای خانواده خود و با استفاده از مواد بازیافتی یک کاردستی تهیه کنند.
کولیوند به برنامه «یکشنبههای داناب» اشاره کرد که در این برنامه، یکشنبههای هر هفته در مدارس متوسطه، یک آیه یا حدیث مرتبط با آب و سوگند نامه آب قرائت میشود ویک چالش آبی نیز به اجرا در میآید.
وی ادامه داد: مسابقات سه رشتهای نیز در سه حوزه نقاشی روی سفال، عکاسی دیجیتال و تئاتر عروسکی برگزار میشود.
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقهای تصریح کرد: در قالب طرح آب یاران به مدارس مناطق محروم جهت نوسازی شیرآلات، آبیاری قطرهای باغچه مدرسه و اردوهای آبی دانش آموزان کمک میشود. امیدواریم با اجرای این طرحها در مدارس استان شاهد نسلهایی آگاهتر و مسئولتر نسبت به آب باشیم.