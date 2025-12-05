پخش زنده
امام جمعه خوی بر نمایش بخشی از توان بازدارندگی ایران رزمایش ضدتروریسم سهند دو هزار و بیست و پنج تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ خطبههای این هفته نمازجمعه خوی به امامت حجتالاسلام حجت قاسمخانی در مصلای امام خمینی (ره) با محوریت بررسی رخدادهای ملی و بینالمللی برگزار شد.
در بخش نخست خطبهها، شانزدهم آذر به عنوان روز دانشجو، نماد استقلالطلبی و بیداری سیاسی دانشگاه معرفی شد. خطیب نمازجمعه با اشاره به نقش راهبردی جنبش دانشجویی در منظومه فکری رهبر انقلاب، بر مؤلفههایی، چون ایمان، خودسازی، علمورزی، مطالبه گری هوشمندانه و جهاد تبیین به عنوان شاخصهای حرکت دانشجویی تأکید کرد.
محور دوم خطبهها سالروز معرفی رژیم بعث عراق به عنوان متجاوز بود. در این بخش، فاصله یازده ساله صدور این حکم به عنوان نمونهای از رفتارهای غیرمنصفانه نظام بینالملل مطرح شد و این رخداد سندی بر ایستادگی ملت ایران در برابر استانداردهای دوگانه جهانی دانسته شد.
در ادامه با اشاره به روز جهانی حقوق بشر، کشتار مردم فلسطین و نقض گسترده حق حیات غیرنظامیان به ویژه کودکان به عنوان بارزترین نشانههای تناقض گفتار و رفتار مدعیان حقوق بشر مطرح شد.
سالروز عملیات شهادتطلبانه شهید اسماعیل سلامت بخش نیز در خطبهها گرامی داشته شد. خطیب نمازجمعه نقش این عملیات بر تحولات پادگان لویزان و تأثیر آن بر پیوستن بدنه ارتش به انقلاب اسلامی را از رویدادهای اثرگذار سال پنجاه و هفت دانست و بر معرفی این قهرمان خویی به نسل جوان تأکید کرد.
در بخش پایانی خطبهها، رزمایش ضدتروریسم سهند دو هزار و بیست و پنج بررسی شد. حجتالاسلام قاسمخانی با اشاره به حضور ده کشور عضو سازمان شانگهای، این رزمایش را نمایش قدرت بازدارندگی ایران، تقویت همکاریهای دفاعی منطقهای و ارائه تعریف مستقل کشورمان از مفهوم تروریسم عنوان کرد. وی همچنین بهرهگیری کشورها از تجربههای عملیاتی ایران و ارتقای دیپلماسی دفاعی را از دستاوردهای این رزمایش دانست.