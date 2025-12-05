امام جمعه موقت اصفهان بر توجه به تقوا، حفظ کرامت زن و رسیدگی به معیشت مردم تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ امام‌جمعه موقت اصفهان در خطبه‌های این هفته نمازجمعه با اشاره به ضرورت رعایت حدود الهی و پیروی از سیره معصومان، بر صیانت از کرامت بانوان در چارچوب اصول اسلامی و نیز توجه جدی مسئولان به بهبود معیشت مردم تأکید کرد.

آیت الله سید ابوالحسن مهدوی افزود:: رعایت حدود الهی و الگوگیری از چهارده معصوم، مسیر رشد اخلاقی و اجتماعی جامعه را هموار می‌کند و بی‌توجهی به این اصول، اساس تربیت دینی را دچار خدشه می‌سازد.

عضو خبرگان رهبری، با تبیین جایگاه زن در اندیشه اسلامی گفت: کرامت و شأن زن باید بر اساس فطرت الهی، عقلانیت و اصول شرعی حفظ شود.

آیت الله سید ابوالحسن مهدوی افزود: رعایت حقوق بانوان در محیط‌های اجتماعی، خانوادگی و اخلاقی را ضرورتی انکارناپذیر دانست و افزود: برخی ضوابط رفتاری و پوششی برای زنان، برخاسته از حکمت، عقلانیت و هماهنگی با فطرت انسانی است.

خطیب جمعه اصفهان همچنین تأکید کرد که مردان نیز موظف‌اند برای جلوگیری از آسیب‌های اخلاقی، پوشش و رفتار صحیح را رعایت کنند.

آیت‌الله مهدوی با هشدار به ترویج نگاه مادی و ابزاری به زن در الگو‌های غربی گفت: پیشرفت حقیقی جامعه با علم، ایمان و خردورزی محقق می‌شود و ارتباطی با برهنگی یا سبک‌های انحرافی فرهنگ غرب ندارد.

خطیب جمعه اصفهان تأکید کرد: حجاب و اخلاق اسلامی نه مانع پیشرفت، بلکه زمینه‌ساز رشد شخصیت و تعالی معنوی زنان است.

آیت‌الله مهدوی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی، از مسئولان خواست برای کاهش فشار‌های معیشتی و ارتقای کیفیت زندگی مردم، تلاش مضاعف داشته باشند و این مسیر را در چارچوب ارزش‌های ملی و اصول اسلامی دنبال کنند.

خطیب جمعه اصفهان خطاب به نمازگزاران، به‌ویژه بانوان، رعایت حدود الهی، اهتمام به ارزش‌های دینی، پایبندی به ولایت و حرکت در مسیر انقلاب را از ارکان جامعه اسلامی دانست و گفت: توجه به این اصول در فرهنگ، اجتماع و مدیریت، موجب انسجام و پیشرفت کشور خواهد شد.