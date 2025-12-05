در هفته سوم دور برگشت لیگ برتر کشتی، استقلال جویبار با برتری ۱۰ بر صفر مقابل ستارگان ساری، راهی مرحله پایانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تیم کشتی آزاد استقلال جویبار با پیروزی قاطع ۱۰ بر صفر مقابل جوانان ستارگان ساری، به مرحله فینال لیگ برتر باشگاه‌های کشور صعود کرد.

این مسابقه که به عنوان هفته سوم دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد و به میزبانی جویبار برگزار شد، برتری کامل تیم میزبان را به همراه داشت و راه آنان را به نیمه نهایی و فینال مسابقات هموار کرد.

مرحله پایانی (فینال و رده‌بندی) این رقابت‌ها قرار است روز جمعه ۲۱ آذر ماه در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار شود.

با توجه به راهیابی سه تیم مازندرانی شامل بانک شهر، استقلال جویبار و ستارگان ساری به همراه تیم خیبر خرم‌آباد به این مرحله، انتظار می‌رود استقبال چشمگیری از این رویداد صورت گیرد.

به همین دلیل سازمان لیگ، سالن آزادی تهران را به دلیل گنجایش بالا و بی‌طرف بودن به عنوان محل برگزاری انتخاب کرده است.