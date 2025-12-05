خطیب نماز جمعه تبریز جهاد علمی و فتح قله‌های دانش را از مهمترین وظایف دانشجویان برشمرد و گفت: جهاد معنوی و خودسازی، برخورداری از بینش سیاسی و نقد همراه با ارائه راه‌حل از دیگر وظایف دانشجویان در شرایط کنونی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت‌الاسلام مهدی عالی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تبریز به فرارسیدن ۱۶ آذر روز دانشجو اشاره کرد و گفت:جنبش دانشجویی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و در پی اعتراض دانشجویان و شهادت جمعی از آنان شکل گرفت.

وی به برگزاری رزمایش مشترک ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵ در شبستر اشاره کرد و افزود: هدف این رزمایش شبیه‌سازی شناسایی گروهک‌های تروریستی فرا مرزی بود که با موفقیت برگزار شد.

وی در ادامه به فرارسیدن ماه رجب اشاره کرد و با تاکید بر ارتباط اعمال انسان با نظام طبیعت گفت:حقیقت این است که وقتی انسان گناه می‌کند آثار آن دامن او را می‌گیرد.

حجت‌الاسلام عالی گفت:طبیعت به سخن ما گوش نمی‌دهد اما از رفتار ما تاثیر می‌گیرد. اگر انسان مطیع خداوند متعال و اوامر الهی باشد طبیعت نیز با او هماهنگ می‌شود و اگر اهل گناه کردن باشد اثرات منفی آن را می‌بیند.

وی گفت:طلب مغفرت و استغفار موجب نزول رحمت الهی و گشایش در رزق و روزی خواهد شد.