به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده سپاه سردشت در حاشیه برگزاری این رزمایش گفت: این رزمایش به مدت دو روز و با نام مبارک شهید مهدی ربانی و با رویکرد دفاعی، امنیتی و امداد و نجات برگزار می‌شود.

سردار صمد محمدعلی‌زاده هدف این رزمایش را نمایش اقتدار بسیج، ارتقای آمادگی رزمی گردان‌های بیت‌المقدس، تداوم آموزش‌های یگانی و اجرای عملی تاکتیک‌هایی همچون کمین و ضدکمین، عملیات ضد هلی‌برن و رزم انفرادی عنوان کرد.