سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ستاد کل نیرو‌های مسلح در یادواره شهدای روستای مؤمن‌آباد قم گفت: دشمن امروز با عملیات روانی و جنگ شناختی به دنبال تضعیف روحیه مردم است، اما ملت ایران با تکیه بر فرهنگ دفاع مقدس، سد محکمی در برابر این توطئه‌ها ایجاد کرده است.

دشمن با عملیات روانی و جنگ شناختی به دنبال تضعیف روحیه مردم است

دشمن با عملیات روانی و جنگ شناختی به دنبال تضعیف روحیه مردم است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ چهاردهمین یادواره شهدای روستای مؤمن‌آباد بخش مرکزی قم با حضور پرشور مردم ولایتمدار، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مسئولان استانی و بخش مرکزی، در مسجد صاحب‌الزمان (عج) این روستا برگزار شد.

سخنگوی ستاد کل نیرو‌های مسلح در یادواره شهدای روستای مؤمن‌آباد قم گفت: دشمن امروز با عملیات روانی و جنگ شناختی به دنبال تضعیف روحیه مردم است، اما ملت ایران با تکیه بر فرهنگ دفاع مقدس، هوشیاری و وحدت ملی، سد محکمی در برابر این توطئه‌ها ایجاد کرده است.

سردار ابوالفضل شکارچی روستای مؤمن‌آباد را یکی از خاستگاه‌های اصلی ایثارگری در استان قم دانست و خاطرنشان کرد: جغرافیای مؤمن‌آباد، جغرافیای مقاومت است و جوانان این منطقه در دوران دفاع مقدس با تقدیم جان خود امنیت امروز کشور را رقم زدند.

وی همچنین با بزرگداشت مقام مادران شهدا گفت: مادران شهدا ستون‌های استقامت و عزت این ملت هستند و هیچ خدمتی بالاتر از خدمت به خانواده‌های معظم شهدا نیست.

در پایان این مراسم از خانواده‌های معظم شهدا تجلیل شد.