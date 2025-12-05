پخش زنده
روز ۱۴ آذر روزی برای آنها که بی منت خدمت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رییس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر گفت: در حال حاضر در کشور بیش از سه و نیم میلیون داوطلب فعال هستند که برنامه ریزی کردهایم تا پایان سال آن را به پنج میلیون افزایش دهیم.
محمدجواد عزتی، از مأموریت اصلی این سازمان افزود: سازمان داوطلبان در جمعیت هلال احمر چند وظیفه اساسی ازجمله تأمین نیروی انسانی داوطلب برای اجرای مأموریتهای مختلف، تأمین منابع مالی از طریق خیران و نهادهایی است که میتوانند برای حمایت از فعالیتهای داوطلبانه منابع جذب کنند.
وی افزود: وظیفه بعدی ما جمعآوری کمکهای مردمی است؛ چه نقدی و چه غیرنقدی، برای حمایت از مردمیکه در حوادث طبیعی یا سوانح دچار آسیب میشوند. البته این حمایتها محدود به زمان بحران نیست. در طول سال، نیازمندان جامعه هم مورد حمایت داوطلبان قرار میگیرند. ممکن است شرایط بحرانی نباشد، اما خانوادههایی درگیر مشکلات اقتصادی و اجتماعیاند که ما مأموریت داریم به آنها کمک کنیم
محمدجواد عزتی گفت: وظیفه دیگری که عزتی به آن اشاره میکند، مربوط به حمایتهای فرامرزی است و علاوه بر کمک به مردم کشورمان، ما مأموریت داریم در مواقعی که دیگر کشورها دچار سانحه یا بحران میشوند، از طریق داوطلبان، کمکهای مردمی را جمعآوری و برای آن ملتها ارسال کنیم.