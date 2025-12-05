

به گزارش ۲۰ هزار متر مربع از زمین‌های کشاورزی اشترینان که به صورت دیوار کشی، پی کنی، فنس کشی تغییر کاربری داده شده بود، به حالت اولیه بازگشت. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛علی کردعلیوند گفت:با اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی بر اساس تبصره دو ماده ۱۰،

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اهمیت اراضی کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور افزود:حفاظت از اراضی کشاورزی علاوه بر تأمین امنیت غذایی داخلی کشور نقش مهمی در زمینه ی حفظ منابع آبی دارد.



کردعلیوندگفت: گشت‌های یگان حفاظت امور اراضی در استان فعال هستند و باهدف جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی با متخلفان برخورد قانونی خواهند کرد.



وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده ی هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز از طریق سامانه ۱۳۱ و یا با مراجعه به نشانی https://cms.laoi.ir تخلف تغییر کاربری را ثبت و پیگیری کنند.