امام جمعه چهاربرج گفت:انقلاب اسلامی ایران و دوران دفاع مقدس، «الگوی سومی» را به جهانیان عرضه کرد که توانست مسیر جدیدی را پیش روی زنان جهان بگشاید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت‌الاسلام جلالی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته چهاربرج با اشاره به فرارسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن و روز مادر، اظهار کرد: حضرت زهرا (س) برترین و کامل‌ترین الگو برای بانوان است.

امام جمعه چهاربرج با بیان اینکه در طول تاریخ معاصر، تعریف جایگاه و نقش زن در جوامع مختلف همواره با چالش‌ها و تعاریف متفاوتی رو‌به‌رو بوده است، گفت: از یک سو، نگاه شرقی سنتی، زن را به عنصری حاشیه‌ای و بی‌نقش در تاریخ‌سازی تقلیل می‌داد و از سوی دیگر، تعریف غربی مدرن، زن را موجودی معرفی می‌کرد که جنسیت او بر انسانیتش سایه افکنده و او را به ابزاری جنسی برای مردان و در خدمت سرمایه‌داری نوین تبدیل کرده است.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران و دوران دفاع مقدس، «الگوی سومی» را به جهانیان عرضه کرد که نه‌تنها از این دو قطب فاصله گرفت، بلکه توانست مسیر جدیدی را پیش روی زنان جهان بگشاید و در این گفتمان، زن فقط نیمی از جامعه نیست؛ زن، نیمی از میدان مبارزه هم هست.

جلالی تصریح کرد: بانوان عصر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با حضور پرشکوه خود در صحنه‌های مختلف، نشان دادند که الگوی سوم، یعنی زن مسلمان ایرانی، نه تابع تعاریف شرقی سنتی است و نه اسیر نگاه غربی مدرن.

امام جمعه چهاربرج با اشاره به اینکه این زنان، تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان گشودند و اثبات کردند که می‌توان هم‌زمان زن بود، عفیف بود، محجبه و شریف بود و در عین حال، در متن و مرکز حوادث تاریخی قرار گرفت، اظهار کرد: بانوان عصر انقلاب اسلامی نشان دادند که حفظ سنگر خانواده و پاکیزه نگه‌داشتن آن، نه‌تنها مانع حضور فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی نیست، بلکه می‌توان در این میدان‌ها نیز سنگرسازی‌های جدید انجام داد و فتوحات بزرگ به ارمغان آورد.

وی گفت: بانوان عصر انقلاب اسلامی اوج احساس و لطف و رحمت زنانه را با روح جهاد و شهادت و مقاومت درآمیختند و مردانه‌ترین میدان‌ها را با شجاعت، اخلاص و فداکاری خود فتح کردند.

جلالی اظهار کرد: بانوان عصر انقلاب اسلامی در حقیقت ثابت کردند که زنانگی و قدرت، عفت و اقتدار، مادری و جهادگری نه‌تنها با یکدیگر تضادی ندارند، بلکه می‌توانند در کنار هم و در تکمیل یکدیگر، شخصیتی کامل و الگویی جهانی ایجاد کنند. ض

امام جمعه چهاربرج با بیان اینکه هنوز بسیاری از زنان جهان کاملاً از ابعاد مختلف شخصیت زن ایرانی شناخت ندارند، افزود: زن ایرانی در میدان‌های انقلاب حضور داشته، شعار در تظاهرات داده، مرد‌ها و فرزندانش را تشویق کرده و خود همه‌جا حاضر بوده است؛ اما زنان مسلمان کشور‌های دنیا هنوز آن ظرافت‌ها، گذشت و فداکاری‌هایی را که به حق، ملت ما را شهیدپرور نامیده‌اند، نمی‌دانند.

وی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از بانوان و با بیان اینکه ترویج نگاه اسلام بهترین راه خدمت به کرامت زن است، گفت: مقام معظم رهبری بر لزوم پرهیز از ترویج تفکر غلط غربی درباره زن، عدم تکرار و بزرگ‌نمایی سخنان غربی‌ها، تبیین نگاه عمیق و کارساز اسلام و معرفی الگوی زن مسلمان موفق در مجامع جهانی توسط رسانه‌ها تأکید داشتند و این موضوع باید در دستور کار رسانه‌ها قرار گیرد.

جلالی در ادامه به بررسی تحولات لبنان پرداخت و افزود: لبنان با مشکلات عمیق داخلی مواجه است؛ از وضعیت نامناسب اقتصادی و کمبود‌ها در ارائه خدمات عمومی گرفته تا فساد در ساختار اجرایی و شکاف‌های سیاسی که این وضعیت شکننده باعث شده تصمیم‌گیری امنیتی و دفاعی کشور اهمیت دوچندانی پیدا کند.

امام جمعه چهاربرج با بیان اینکه در چنین شرایطی، یک درگیری بزرگ می‌تواند پیامد‌های سنگین داشته باشد، تصریح کرد: به همین دلیل مقاومت گزینه جنگ را نه رد می‌کند و نه شتاب‌زده انتخاب می‌کند؛ بلکه آن را در چارچوب منافع ملی و با هماهنگی دولت و ارتش دنبال می‌کند.

وی اظهار کرد: بسیاری از تحلیلگران معتقدند که بخشی از تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی با بحران داخلی و بن‌بست سیاسی کابینه نتانیاهو مرتبط است و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تلاش دارد با فرافکنی بحران به سمت لبنان، هم مخالفان داخلی را ساکت کند و هم به ارتش خود روحیه بدهد.

جلالی با بیان اینکه لبنان امروز در خط مقدم تحولات در منطقه قرار گرفته است، گفت: فشار‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا برای خلع سلاح و مهار مقاومت، با هدف تغییر موازنه قدرت در غرب آسیا دنبال می‌شود؛ اما تجربه نشان می‌دهد که قدرت بازدارندگی حزب‌الله، انسجام مردمی و مدیریت هوشمندانه بحران تاکنون مانع تحقق این اهداف شده است.