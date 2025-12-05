به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی طرح ملی «ورزش آبادی» صبح امروز جمعه (۱۴ آذر) با حضور چشمگیر مردم و مسئولان در روستای حسین‌آباد شهرستان بهشهر برگزار شد.

در حاشیه این همایش، مسابقات متنوع و شاد بومی و محلی از جمله چولنگ، کاه‌کشی، آغوزبازی و دویدن با کیسه برگزار شد. همچنین اجرای گروه سرود حافظان وحی و تیم نوازندگان محلی، فضایی پویا و فرهنگی به این گردهمایی بخشید.

این مراسم که با هدف ترویج ورزش همگانی و نشاط اجتماعی در مناطق روستایی برگزار شد، مورد تقدیر قرار گرفت. در پایان از تمامی دست‌اندرکاران به ویژه هیأت‌های ورزشی روستایی، بومی و محلی، نیروهای انتظامی، بسیج روستا و دهیاری و شورای اسلامی روستا تشکر به عمل آمد.