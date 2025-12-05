\u0628\u0647\u00a0\u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u060c \u0645\u062d\u0645\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0641\u0644\u0627\u062d \u0646\u0698\u0627\u062f \u06af\u0641\u062a: \u062f\u06cc\u0632\u0644 \u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u0631\u06cc\u0644 \u062e\u0627\u0631\u062c \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0646\u06cc \u0648 \u0645\u062a\u062e\u0635\u0635 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0631\u06cc\u0644 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a.\n\u00a0\n\u00a0\u0648\u06cc \u0628\u06cc\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f: \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u062e\u0633\u0627\u0631\u0627\u062a \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0646\u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0648\u0633\u06cc\u0644\u0647 \u06cc\u06a9 \u0642\u0637\u0627\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u0642\u0635\u062f \u062e\u0648\u062f \u062d\u0631\u06a9\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0627\u0644\u0628\u0627\u0642\u06cc \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u06cc\u06a9 \u0645\u06cc\u062f\u0644 \u0628\u0627\u0633 \u062f\u06cc\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0628\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0646\u062a\u0642\u0644 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\n\n\n\n\n