هفته فرهنگی خمین با محوریت مردم و در سه بخش جانبی، نمایشگاه توانمندی‌های شهرستان و برنامه‌های محتوایی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ فرماندار خمین گفت: هفته فرهنگی خمین باید به بستری برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهرستان تبدیل شود و تمرکز آن بر توانمندی‌های مردمی، صنایع کوچک و روستا‌ها باشد.

وحید براتی‌زاده افزود: هفته فرهنگی خمین از ۱۵ تا ۲۱ آذر با محوریت مردم و در سه بخش جانبی، نمایشگاه توانمندی‌های شهرستان و برنامه‌های محتوایی برگزار می‌شود.

او با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم افتتاحیه در روز پانزدهم آذر ابراز داشت: برنامه‌های این روز با محوریت جنگ ۱۲ روزه و ایثار و شهادت و تجلیل از خانواده‌های شهدا برگزار خواهد شد.

فرماندار خمین گفت: روز ۱۶ آذر نیز به مناسبت روز دانشجو به دانشگاه‌ها اختصاص می‌یابد و مدیریت برنامه‌ها نیز بر عهده خود دانشجویان خواهد بود تا با بهره‌گیری از اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، برنامه‌هایی نوآورانه و مشارکتی اجرا کنند.

براتی‌زاده همچنین از اختصاص روز ۱۷ آذر به موضوع شورا‌ها و مشارکت سیاسی خبر داد و گفت: با توجه به انتخابات پیش‌رو، این روز به بررسی نقش شورا‌های اسلامی شهر و روستا در توسعه محلی اختصاص می‌یابد.

او افزود: برنامه‌های روز ۱۸ آذر با محوریت اقتصاد و سرمایه‌گذاری برگزار می‌شود و شامل بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری خواهد بود و همچنین از ظرفیت خمینی‌های مقیم تهران و پزشکان بومی برای برگزاری همایش‌های تخصصی استفاده خواهد شد.

فرماندار خمین در ادامه از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش ائمه جمعه، نشست‌های فرهنگی و هنری، معرفی بانوان فعال در انقلاب اسلامی و اختصاص روزی به روستا‌ها خبر داد و گفت: هدف ما مشارکت حداکثری اقشار مختلف مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، مساجد، اوقاف و انجمن‌های فرهنگی و هنری در چهارمین دوره از هفته فرهنگی خمین است.

براتی‌زاده این را هم گفت که در هفته فرهنگی خمین به جای تمرکز بر شرکت‌های بزرگ، باید صنایع کوچک و روستایی معرفی شوند تا ضمن ایجاد انگیزه، زمینه سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در شهرستان فراهم شود.