رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جزئیات روش محاسبه قیمت خودرو‌های مونتاژی را بر اساس صورت‌های مالی و ضوابط شورای رقابت توضیح داد.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ حسین فرهیدزاده، در رابطه با نحوه قیمت گذاری خودرو‌های مونتاژی گفت: طبق ماده ۵۸ قانون خصوصی‌سازی، شورای رقابت متولی تعیین ضوابط بازار خودرو است و سازمان حمایت بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی این شورا عمل می‌کند.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: محاسبات قیمت خودرو بر اساس صورت‌های مالی انجام می‌شود؛ یعنی مواد، دستمزد و سربار استخراج شده و با احتساب سود متعارف، قیمت نهایی مشخص می‌شود.

فرهید زاده اضافه کرد: سازمان حمایت به عنوان یک دستگاه محاسب، اطلاعات مالی معتبر را از شرکت‌ها دریافت و در فرمول‌های قیمت‌گذاری قرار می‌دهد و این رویه کاملاً شفاف است.

رئیس سازمان حمایت گفت: ضوابط جداگانه‌ای برای کالا‌های تولید داخل و کالا‌های وارداتی وجود دارد و ارزش‌گذاری خودرو‌های مشمول قیمت‌گذاری بر همین اساس انجام می‌شود.

وی افزود: سازمان حمایت و وزارت صمت نسبت به برخی ارزش‌گذاری‌ها در خودرو‌های داخلی و قطعه‌سازی‌ها ملاحظاتی دارند، اما سازمان حمایت همواره بر اساس مستندات موجود عمل می‌کند.

فرهیدزاده تأکید کرد: بررسی‌ها تا دو یا سه لایه پایین‌تر شرکت‌های زیرمجموعه نیز انجام می‌شود تا مطمئن شوند قطعات خودرو‌های مونتاژی در صورت‌های مالی به درستی ارزش‌گذاری شده‌اند.