به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ سمینار بدنسازی کاراته و رشته‌های رزمی با موضوع طراحی بدنسازی به مدت ۳ ساعت و با تدریس دکتر خودکاران و دکتر مرادی در فرهنگسرای جوان با حضور قهرمانان، مربیان و ورزشکاران رشته‌های رزمی برگزار شد.

این برنامه به مناسبت هفته بسیج و با عنوان «تا قله اقتدار» به همت مرکز تربیت بدنی سپاه و با مشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم، هیئت کاراته استان، اداره کل ورزش و جوانان استان و هیئت کاراته بسیج و سپاه قم برگزار شد.