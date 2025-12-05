پخش زنده
امروز: -
سمینار بدنسازی کاراته و رشتههای رزمی با حضور ورزشکاران و مربیان این رشته ورزشی در قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ سمینار بدنسازی کاراته و رشتههای رزمی با موضوع طراحی بدنسازی به مدت ۳ ساعت و با تدریس دکتر خودکاران و دکتر مرادی در فرهنگسرای جوان با حضور قهرمانان، مربیان و ورزشکاران رشتههای رزمی برگزار شد.
این برنامه به مناسبت هفته بسیج و با عنوان «تا قله اقتدار» به همت مرکز تربیت بدنی سپاه و با مشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم، هیئت کاراته استان، اداره کل ورزش و جوانان استان و هیئت کاراته بسیج و سپاه قم برگزار شد.