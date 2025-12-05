به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حجت الاسلام نوفرستی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه بیرجند گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی زمینه فعالیت در زمینه‌های مختلف علمی، اجتماعی و سیاسی برای جامعه اسلامی چه مردان و چه بانوان فراهم شده و امروز عصبانیت استکبار از این است که انسان مومن و مومنه‌ای می‌تواند در عرصه‌های جهانی حضور پیدا کرده و بدرخشد.

وی همچنین با تبریک فرارسیدن ولادت‌ام ابی‌ها و گرامیداشت روز زن و مادر گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) نمونه کامل یک زن تاریخ ساز است، شخصیتی که هم در خانه، مادری نمونه است و هم در اجتماع و عرصه‌های سیاسی حضوری فعال و موثر دارد.

خطیب جمعه موقت بیرجند افزود: در بحث بانوان همانطور که رهبر معظم انقلاب هم مورد تاکید قرار دادند باید دو مسئله جایگاه و شأن زن و مسائل حقوقی بانوان مورد توجه ویژه قرار گیرد.

حجت الاسلام نوفرستی گفت: باید بر اساس قرآن، حقایق دین و جایگاه و شأن زنان را برای جامعه تبیین کرد و اگر جایگاه زنان را درست درک بکنیم مسائلی همچون بی‌حجابی و بی‌حیایی که در جوامع بانوان جهان به اسم آزادی در حال گسترش است کمرنگ میشود.

وی با اشاره به ۱۶ آذر روز دانشجو نیز افزود: خوشبختانه امروز جهان بیدار شده و در نقاط مختلف جهان دانشجویان از جریان حق و مظلومان فلسطین و لبنان و حتی جنگ ۱۲ روزه ایران دفاع می‌کنند.